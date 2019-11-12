Молодежная сборная России по буллитам обыграла сборную юниорской лиги Онтарио - Советский спорт
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12 ноября 2019 08:06Хоккей

Молодежная сборная России по буллитам обыграла сборную юниорской лиги Онтарио

Хоккеисты молодежной сборной России в серии буллитов взяли верх над командой юниорской лиги Онтарио (OHL) со счетом 3:2.

В основное время встречи в составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Родион Амиров (43) и Лев Комиссаров (49). У канадской команды отличились Коннор Макмайкл (14-я минута) и Серрон Ноэл (44).

Победный буллит на свой счет записал Иван Морозов.

После этой игры счет в серии стал равным – 2:2.

Добавим, что в следующих двух матчах серии сборная России встретится со сборной WHL. Встречи пройдут 14 и 15 ноября.

CIBC Canada Russia Series

Россия U20 - OHL - 3:2 Б (0:1; 0:0; 2:1, 0:0; 1:0)

Голы: 0:1 - МакМайкл (13:42), 1:1 - Амиров (Подколзин, Гордеев, 42:34), 1:2 - Ноэль (44:23), 2:2 Комиссаров (Ртищев, 49:21). 3:2 - Морозов (65:00, ПБ).

Вратари: Мифтахов – Джонс.
Броски: 31-30.
Штраф: 8-8.

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