Валерий Брагин: Сборной России нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин – о победе во втором матче CIBC Canada Russia Series 2019 против сборной лиги Онтарио (3:2 Б).

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- Тяжеловато входили в игру, это связано с паузой в несколько дней, игрового режима не хватило. А второй и третий период были хорошими. Эти три дня мы провели с пользой, готовились. Нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве, - приводит слова Брагина пресс-служба ФХР.

Добавим, что после этой игры счет в серии стал равным – 2:2. В следующих двух матчах серии сборная России встретится со сборной WHL. Встречи пройдут 14 и 15 ноября.