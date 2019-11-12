Валерий Брагин: Сборной России нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 ноября 2019 09:15Хоккей

Валерий Брагин: Сборной России нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин – о победе во втором матче CIBC Canada Russia Series 2019 против сборной лиги Онтарио (3:2 Б).

- Тяжеловато входили в игру, это связано с паузой в несколько дней, игрового режима не хватило. А второй и третий период были хорошими. Эти три дня мы провели с пользой, готовились. Нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве, - приводит слова Брагина пресс-служба ФХР.

Добавим, что после этой игры счет в серии стал равным – 2:2. В следующих двух матчах серии сборная России встретится со сборной WHL. Встречи пройдут 14 и 15 ноября.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
Сергей Матвеев: Понимали, что для Фернандеша матч против «Локо» будет особенным После выездной ничьей (1:1) с «Локомотивом» с журналистами пообщался номинальный главный тренер «Краснодара». 10.11.2019 23:10 Футбол Мощенко Захар
Михаил Галактионов: Поздравили Чалова с голом за ЦСКА. Ждем, что его прорвет в сборной Главный тренер молодежной сборной России рассказал о подготовке к матчам отборочного раунда чемпионата Европы с Латвией и Сербией. 11.11.2019 14:15 Футбол Григорьевская Юлия
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре Васильева лишена очков в Кубке мира Женская сборная России лишилась максимальной квоты на Кубке мира
Сергей Шахрай: Щербакова прожарила Китай Анна Щербакова победила на Гран-при Китая под музыку из балета «Жар-птица». 09.11.2019 20:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Кирилл Семенов: Мечта сбылась, но место в составе надо доказывать Форвард сборной России – о матче против Швеции на Кубке Карьяла и своей первой шайбе за национальную команду. 09.11.2019 18:30 Хоккей Кузютина Елена
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев
Медведев против лучших из лучших. В Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP Сегодня в Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP. Впервые за 10 лет в нем сыграет один россиянин – четвертая ракетка мира Даниил Медведев. «Советский спорт» – о звездном составе участников. И шансах на победу каждого из них. 10.11.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Новости
09:27 Хоккей «Даллас» выведет из обращения номер Зубова
09:15 Хоккей Валерий Брагин: Сборной России нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве
08:57 Хоккей Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ
08:40 Хоккей Две передачи Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Оттаву»
08:25 Хоккей Две шайбы Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Аризоной»
08:06 Хоккей Молодежная сборная России по буллитам обыграла сборную юниорской лиги Онтарио
01:51 Хоккей Дон Черри потерял работу. Его высказывание в адрес иммигрантов посчитали расизмом
01:32 Баскетбол Куртинайтис – после 7-й победы кряду: «Химки» были несобранными
01:17 Олимпиада Глава WADA уверен в виновности России
00:58 Теннис Итоговый турнир АТР. Зверев обыграл Надаля
00:39 Футбол Рифат Жемалетдинов – о матче с Бельгией: Все хотят сыграть
00:18 ММА Вице-президент UFC – о бое Нурмагомедова в России: Это возможно
23:52 Футбол Роман Широков: При Тедеско «Спартак» начал играть немного лучше
23:33 Футбол «Ювентус» – «Милан». Туринский клуб не будет наказывать Роналду
23:20 Хоккей Кросби пропустит матч с «Рейнджерс»
22:44 Футбол Леонид Федун – о работе Тедеско: Пока никаких побед нет
22:17 Баскетбол «Химки» одержали 7-ю победу кряду, обыграв «Парму»
22:02 Футбол «Первый канал» в прямом эфире покажет матч сборных России и Сан-Марино
21:34 ММА Брат Нурмагомедова: Никаких оправданий, я проиграл бой по своей вине
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array