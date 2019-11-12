Кросби не сыграет в матче с «Рейнджерс»

- Кросби до сих пор проходит обследование. Пока мне нечего добавить. Он не будет играть завтра против «Рейнджерс». Когда у меня будут новости, я вам обязательно сообщу, - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Кросби травмировался в против «Чикаго» (3:2Б) – нападающий принял на себя бросок защитника «Блэкхокс» Эрика Густафссона и не смог продолжить встречу.
Добавим, что матч «Рейнджерс» - «Питтсбург» состоится в среду в 3:30 по московскому времени.
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