Кросби не сыграет в матче с «Рейнджерс» Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сообщил, что капитан «Пингвинз» Сидни Кросби пропустит гостевой матч против «Рейнджерс».

- Кросби до сих пор проходит обследование. Пока мне нечего добавить. Он не будет играть завтра против «Рейнджерс». Когда у меня будут новости, я вам обязательно сообщу, - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Кросби травмировался в против «Чикаго» (3:2Б) – нападающий принял на себя бросок защитника «Блэкхокс» Эрика Густафссона и не смог продолжить встречу.

Добавим, что матч «Рейнджерс» - «Питтсбург» состоится в среду в 3:30 по московскому времени.