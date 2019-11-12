Тодд Рирден: Сегодня «Вашингтону» повезло набрать одно очко Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден – о поражение в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (3:4Б).

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- В первых двух периодах мы играли совсем не так, как хотим играть. Отдаю должное ребятам за то, что они отыгрались в третьем периоде, но нам необязательно ставить себя в такое положение. Сегодня нам повезло набрать одно очко, - передает слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Вашингтон» прервал свою серию из шести побед кряду в чемпионате. Набрав 30 очков в 19 встречах «Кэпиталз» занимают первую строчку в турнирной таблице НХЛ.