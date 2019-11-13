Джоэл Кенневилл – о камбеке «Флориды» со счета 0:4: Это было почти невероятно

Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилл подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (5:4 Б), по ходу которого его команда отыгралась со счета 0:4.
«Это было почти невероятно, я не ожидал такого, – приводит слова Кенневилла официальный сайт лиги. – Все было в порядке, счет был 0:0, но потом мы потеряли структуру и быстро пропустили четыре шайбы.
Гол в первой же смене третьего периода, конечно, помог, придал немного сил, а большинство забило пару важных голов».
Напомним, в первом периоде команды не забили ни одного гола, а во втором – «Бостон» забросил четыре шайбы за восемь минут. В перерыве «Флорида» поменяла голкипера Сергея Бобровского на Сэмуэла Монтембо и в заключительном периоде отыграла все четыре гола, а в серии буллитов вырвала победу.
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