Тодд Маклеллан: Ковальчук получить возможность вернуться в состав 36-летний российский нападающий пропустил матч с «Миннесотой».

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Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:1) высказался о том, почему форвард Илья Ковальчук остался в запасе.

«Это не наказание, – приводит LA Kings Insider слова Маклеллана. – Он здоров, но не попал в заявку. Но он в составе и, как и другие игроки, получит возможность вернуться в состав.

Мы должны относиться к нему, как к остальным игрокам. Если (Тайлер) Тоффоли или (Марио) Кемпе провели неудачный матч, они смотрели одну игру с трибуны. Мы относимся ко всем одинаково».

Напомним, 36-летний Ковальчук пропустил матч с «Миннесотой», после чего появилась информация о том, что клуб может вывести его из состава или обменять.

В нынешнем сезоне Ковальчук провел 17 матчей и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «–10» и 12 минутах штрафа. Контракт игрока с «королями» рассчитан до 2021 года.