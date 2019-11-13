Адам Вернер – о дебюте в НХЛ: Надо иметь мечту, работать ради нее и быть готовым в случае шанса Шведский голкипер «Колорадо» Адам Вернер поделился впечатлениями от своего дебютного матча против «Виннипега» (4:0).

- Надо иметь мечту, большую мечту, работать ради нее и быть готовым в случае шанса. У меня получился хороший старт, был легкий бросок, после чего я почувствовал шайбу. Ребята мне тоже, конечно, очень помогали. Конечно, нервы были. Но я очень быстро вошел в игру и постарался получать удовольствие... Хотя вообще ключ для меня - отличная карма и выбор позиции, - цитирует Вернера официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в матче против «Джетс» Вернер отразил 40 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в карьере НХЛ.