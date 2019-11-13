Джоэл Кенневилл – о матче с «Бостоном»: Это было почти невероятно, я не ожидал такого Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилл прокомментировал победу команды в выездной встрече с «Бостоном» (5:4 ОТ).

- Это было почти невероятно, я не ожидал такого. Все было в порядке, счет был 0:0, но потом мы потеряли структуру и быстро пропустили четыре шайбы. Гол в первой же смене третьего периода, конечно, помог, придал немного сил, а большинство забило пару важных голов, - передает слова Кенневилля официальный сайт НХЛ.

Отметим, что перед стартом третьего периода «Флорида» проигрывала со счетом 0:4, но за 1 минуту 39 до конца третьего смогла сравнять счет и перевести встречу в овертайм.