Митч Марнер: Надеюсь, что буду бросать лучше и забивать чаще, когда вернусь Форвард «Торонто» Митч Марнер рассказал, что работает над броском и физикой.

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- Всегда расстраиваешься, когда лишаешься шанса играть с ребятами, ездить с ними на выезды. Есть ощущение, что не можешь помочь им. Но всегда надо искать позитив. Я постараюсь стать физически сильнее, хочу поработать над броском. Надеюсь, что буду бросать лучше и забивать чаще, когда вернусь, - передает слова Марнера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 22-летний канадец получил повреждение в субботнем матче против «Филадельфии» (2:3 OT). На стартовом вбрасывании во втором периоде Марнер зацепился за клюшку нападающего «Флайерз» Карсена Тварински, неудачно упал и добирался до скамейки запасных на коленях. Форвард вышел еще на одну смену, но быстро покинул лед и отправился в раздевалку.

В воскресенье Марнеру сделали МРТ, которое выявило растяжения связок голеностопа. Повторное обследование намечено через месяц. В 18 матчах сезона Марнер набрал 18 (4+14) очков и идет вторым в команде по результативности.