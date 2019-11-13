Александр Гулявцев: «Амуру» не хватает голов «Амур» проиграл СКА в Хабаровске.

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев высказался об игре команды в матче со СКА (1:3) на «Платинум Арене» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Хочу отметить свою команду, – сказал Гулявцев на пресс-конференции. – При игре «три на пять» ребята пластались, держали команде в игре.

Но с одним голом у такой команды, как СКА, тяжело выиграть. Не могу упрекнуть ребят в том, что не хотели выиграть, но видимо не хватает нам мастерства.

Хотелось бы, чтобы мы забивали больше, и команда наигрывает на это».

Счет в матче на 18-й минуте открыл форвард «Амура» Александр Горшков. Защитник СКА Данила Галенюк забросил ответную шайбу на последней минуте второго периода. После чего Артем Зуб и Кирилл Марченко принесли СКА победу.

«Амур» потерпел четвертое поражение подряд и остается на последнем месте на Востоке. СКА набрал 34 очка и идет вторым на Западе.