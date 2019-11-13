«Сент-Луис» вызвал из фарм-клуба нападающего Костина - Советский спорт
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13 ноября 2019 20:41Хоккей

«Сент-Луис» вызвал из фарм-клуба нападающего Костина

«Сент-Луис» вызвал из «Сан-Антонио Рэмпадж» (АХЛ) российского нападающего Клима Костина

В нынешнем сезоне Клим Костин, задрафтованный «Блюз» в первом раунде драфта-2017 под общим 31-м номером, в этом сезоне провел в АХЛ 14 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков.

Отметим, что 20-летний россиянин еще ни разу не играл в НХЛ.

Добавим, что в пятницу «Сент-Луис» на выезде встретится с «Коламбусом».

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