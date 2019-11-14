«Оттава» победила «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ У Гусева и Зайцева по передаче.

«Оттава» выиграла у «Нью-Джерси» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Лучшим игроком был признан форвард «сенаторов» Жан-Габриэль Пажо, оформивший хет-трик.

В составе «Оттавы» защитник Никита Зайцев отметился пятой результативной передачей в сезоне. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев также один раз ассистировал партнеру. Теперь на его счету 6 (4+2) очков в 14 матчах.

«Оттава» набрала 15 очков и поднялась на седьмое место в Атлантическом дивизионе, опередив «Детройт». «Нью-Джерси» с 14 очками теперь замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

В следующих матчах 15 ноября «Оттава» примет «Филадельфию», а «Нью-Джерси» – «Питтсбург».

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«Нью-Джерси» – «Оттава» – 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)

Голы: Симмондс, 5. Бутчер (Гусев), 18 – Пажо, 15, 58, 60. Боровецки (Зайцев), 54.