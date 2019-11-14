Соботка пропустит до шести недель после силового приема Кучерова

Форвард «Баффало» Владимир Соботка выбыл на срок от четырех до шести недель из-за травмы нижней части тела, сообщает TSN.
32-летний чех получил повреждение в прошлую пятницу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (2:3) в Стокгольме после силового приема нападающего «молний» Никиты Кучерова.
Соботка смог покинуть лед только с помощью медицинского персонала, после чего ушел в раздевалку. При этом арбитры не усмотрели в действиях российского игрока нарушения правил.
В нынешнем сезоне на счету форварда 3 (1+2) очка в 16 матчах при показателе полезности «+2» и четырех минутах штрафа.
В связи с травмой Соботки «Баффало» вызвал из фарм-клуба нападающего Кертиса Лазара, который в 11 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Рочестер Американс» набрал 9 (4+5) очков.
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