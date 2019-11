Даррен Дрегер: Для расторжения контракта Ковальчук должен нарушить условия или отказаться от него

Инсайдер TSN Даррен Дрегер высказался о ситуации с нападающим «Лос-Анджелеса» Ильей Ковальчуком.

«Для тех, кто предполагает, что контракт будет расторгнут. Чтобы это произошло, Ковальчуку нужно либо нарушить условия соглашения, либо отказаться от него. Не думаю, что это произойдет», – написал Дрегер в твиттере.

For those who have suggested a release. Kovalchuk would have to either breach or walk away from his contract in order for LA to terminate the agreement. Can’t see it happening. Kings would still take the cap charge as he’s over 35. https://t.co/ARYGmkRzJ9