Даррен Дрегер: Для расторжения контракта Ковальчук должен нарушить условия или отказаться от него Форвард не попал в состав «Лос-Анджелеса» в матче с «Миннесотой».

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Инсайдер TSN Даррен Дрегер высказался о ситуации с нападающим «Лос-Анджелеса» Ильей Ковальчуком.

«Для тех, кто предполагает, что контракт будет расторгнут. Чтобы это произошло, Ковальчуку нужно либо нарушить условия соглашения, либо отказаться от него. Не думаю, что это произойдет», – написал Дрегер в твиттере.

For those who have suggested a release. Kovalchuk would have to either breach or walk away from his contract in order for LA to terminate the agreement. Can’t see it happening. Kings would still take the cap charge as he’s over 35. https://t.co/ARYGmkRzJ9 — Darren Dreger (@DarrenDreger) November 13, 2019

Напомним, во вторник 36-летний российский нападающий не попал в состав «Лос-Анджелеса» на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:1). После этого в Северной Америке сообщили, что в ближайшем будущем клуб может вывести игрока из состава.

В нынешнем сезоне Ковальчук набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «–10» и 12 минутах штрафа.

Следующий матч «Лос-Анджелес» проведет 16 ноября дома с «Вегасом».