Валерий Брагин: В концовке не хватило сил

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от сборной WHL (1:2 OT) в пятом матче суперсерии со сборными юниорских лиг Канады в Саскатуне.
«В концовке не хватило сил, это было заметно, – приводит слова Брагина официальный сайт ФХР. – Вообще, были хорошие голевые шансы, но нужна реализация – одного гола для победы маловато. Качеством игры я доволен, но повторюсь – не хватило сил против свежего противника, тем более почти весь день накануне провели в дороге.
Завтра решающий матч – нужно выигрывать в основное время. И самое главное сейчас: как следует восстановить игроков».
Напомним, единственный гол молодежной сборной России забил форвард Максим Соркин. При этом канадцы сравняли счет за 20 секунд до конца третьего периода.
После пяти матчей суперсерии канадцы впереди со счетом 3-2. Решающий шестой матч пройдет в ночь на 15 ноября в Принс-Альберте.
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