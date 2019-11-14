Егор Замула: Удивлен, какой получился счет в матче со сборной WHL Молодежная сборная России проиграла сборной WHL в суперсерии.

Защитник молодежной сборной России Егор Замула подвел итоги поражения от сборной WHL (1:2 OT) в Саскатуне в пятом матче суперсерии со сборными юниорских лиг Канады.

«Впервые сыграл за молодежную сборную, – приводит слова 19-летнего игрока официальный сайт ФХР. – Отличный коллектив, замечательный тренерский штаб.

Первые две смены было волнение, плюс было тяжеловато привыкнуть к тактике, наша тактика отличается от североамериканского стиля игры. Как справился? Вроде справился. Игра была хорошая, к сожалению, проиграли.

Я удивлен тем, какой получился счет, думал, что будет более результативная игра».

Напомним, Замула проводит третий сезон в WHL, где играет за «Калгари Хитмен».

После пяти матчей суперсерии канадцы впереди со счетом 3-2. Решающий шестой матч пройдет в ночь на 15 ноября в Принс-Альберте.