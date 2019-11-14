Пажо стал первой звездой дня в НХЛ

Форвард «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо назван лучшим игроком среды в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (4:2) 27-летний канадец оформил хет-трик. Теперь на его счету 15 (11+4) очков в 18 играх сезона. При этом Пажо лидирует в лиге по показателю полезности «+19».
Второй звездой стал нападающий «Далласа» Джо Павелски. 35-летний американец сделал дубль в ворота «Калгари» (3:1). У него 10 (5+5) очков в 19 матчах.
Третьей звездой выбран форвард «Чикаго» Патрик Кейн. 30-летний американец забил один гол и сделал две результативные передачи в матче с «Вегасом» (5:3). После этой игры у Кейна стало 23 (9+14) очка в 18 матчах.
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