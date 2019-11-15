«Рейнджерс» крупно проиграли «Тампе-Бэй», у Кучерова четыре очка, у Панарина – два - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 ноября 2019 09:22ХоккейЛипкин Антон

«Рейнджерс» крупно проиграли «Тампе-Бэй», у Кучерова четыре очка, у Панарина – два

Панарин продлил результативную серию до десяти матчей.

«Тампа-Бэй» разгромила «Рейнджерс» (9:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Лучшим игроком был признан форвард Никита Кучеров, на счету которого гол и три результативные передачи. Теперь у лучшего бомбардира прошлого сезона 17 (6+11) очков.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин продлил результативную серию до десяти матчей, сделав две голевые передачи. При этом 28-летний российский нападающий завершил игру с показателем полезности «+3». У Панарина стало 21 (8+13) очко в 17 матчах.

Также по одному разу ассистировали партнерам форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич и защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев.

Голкипер «молний» Андрей Василевский провел весь матч и отразил 20 из 23 бросков. Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев начал игру, был заменен после четвертой пропущенной шайбы, но вернулся на лед в третьем периоде. У него 21 сэйв после 26 бросков.

«Тампа-Бэй» набрала 20 очков и остается на шестом месте в Атлантическом дивизионе. У «Рейнджерс» 18 очков и шестое место в Столичном дивизионе.

В следующих матчах 16 ноября «Тампа-Бэй» примет «Виннипег», а «Рейнджерс» сыграют в гостях с «Флоридой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Рейнджерс» – 9:3 (4:1, 4:0, 1:2)
Голы: Шенн (Кучеров), 3. Киллорн (Кучеров), 6 (бол), 40 (бол). Кучеров, 7 (бол). Палат, 7. Стэмкос (Кучеров), 28 (бол). Марун, 31. Шаттенкирк, 35. Гурде (Сергачев), 53 (бол) – Крайдер (Панарин), 15. Хитил (Панарин), 43 (мен). Хитил (Бучневич), 56.
Вратари: Василевский (20/23) – Георгиев (21/26), Лундквист (15/19).

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Малышко выиграл первый контрольный спринт в Тюмени Дмитрий Васильев: Показать высокий результат можно только по русской традиции «вопреки» Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Знарок снял проклятие ЦСКА С сентября 2013 года – шесть лет «Спартак» не побеждал ЦСКА. 12.11.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
На льду побеждает… близнец Кокорина. Кацалапов и Синицина выиграли этап Гран-при В Китае на турнире серии Гран-при первое золото досталось российскому танцевальному дуэту – Виктории Синициной и Никите Кацалапову. 09.11.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова четыре раза упала на тренировках Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour ФФККР призвала ISU изучить судейские решения на этапах Гран-при
У Трусовой – 4х4, Самарин и Алиев идут ва-банк. Что в заявках на Гран-при России В пятницу в Москве стартует турнир серии Гран-при. Уже прошли жеребьевки и стали известны заявки фигуристов: кто какие элементы планирует исполнять. 15.11.2019 08:51 Фигурное катание Тигай Лев
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Думаем о Бельгии, болеем за Турцию и Ирландию В ближайшие дни определятся 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020 и 16 команд, которые разыграют четыре последние путевки в мартовских «Финалах четырех». Объясняем некоторые расклады. 14.11.2019 11:00 Футбол Безъязычный Алексей
ЗаКруглились. «Молодежка» упустила победу над канадцами за 22 секунды до сирены Сборной России не хватило совсем чуть-чуть, чтобы удержать минимальный перевес в счете в пятом матче молодежной Суперсерии-2019. В овертайме канадцы дожали огорченных гостей (2:1 ОТ) и вышли вперед в серии. 14.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Щербакова – в финале Гран-при. Туктамышеву не пустили судьи На турнире в Китае Анна Щербакова одержала уверенную победу и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева в борьбе за серебро уступила японке Сатоко Мияхаре. 09.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
09:22 Хоккей «Рейнджерс» крупно проиграли «Тампе-Бэй», у Кучерова четыре очка, у Панарина – два
01:54 Хоккей Знарок – о поражении от рижского «Динамо»: Мы много эмоций отдали в игре против ЦСКА
01:19 Футбол Англичане забили семь мячей Черногории, Крал помог Чехии обыграть Косово
01:04 Футбол Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик
00:56 Теннис Федерер выбил Джоковича с Итогового турнира АТР
00:27 Хоккей Игорь Никитин: Кризис для того и существует, чтобы из него выбираться
00:01 Футбол Юрий Семин: Но насчет бедности «Ростова» – пока без комментариев. Может, это блеф
23:37 Хоккей Гол Яшкина принес победу московскому «Динамо» в матче с «Барысом»
23:13 Хоккей «Спартак» после победы над ЦСКА проиграл рижскому «Динамо»
22:53 Баскетбол «Зенит» проиграл турецкому «Андолу Эфес» в матче Евролиги
22:33 Хоккей ЦСКА уступил «Салавату» и потерпел третье поражение подряд
22:21 Футбол Сборные Турции и Франции вышли на Евро-2020
22:06 Хоккей «Авангард» разгромил «Северсталь» в матче КХЛ
21:52 Баскетбол «Химки» нанесли поражение «Олимпии» в матче Евролиги
21:38 Хоккей Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Сибирь» и одержали третью победу кряду
21:25 Футбол Бывший гендиректор «Ростова» назвал виновных в текущем положении клуба
20:51 Футбол Василий Кикнадзе: 100 млн евро за Миранчуков? Они для нас бесценны
20:34 Футбол «Рубин» и «Краснодар» обсудят трансфер Намли зимой 2020 года
20:13 Футбол Комличенко – о заявлении Цорна: Без проблем. Сильно не расстроился
19:54 ММА Тейлор отказался от поединка с Шлеменко
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array