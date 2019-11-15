«Рейнджерс» крупно проиграли «Тампе-Бэй», у Кучерова четыре очка, у Панарина – два Панарин продлил результативную серию до десяти матчей.

«Тампа-Бэй» разгромила «Рейнджерс» (9:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Лучшим игроком был признан форвард Никита Кучеров, на счету которого гол и три результативные передачи. Теперь у лучшего бомбардира прошлого сезона 17 (6+11) очков.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин продлил результативную серию до десяти матчей, сделав две голевые передачи. При этом 28-летний российский нападающий завершил игру с показателем полезности «+3». У Панарина стало 21 (8+13) очко в 17 матчах.

Также по одному разу ассистировали партнерам форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич и защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев.

Голкипер «молний» Андрей Василевский провел весь матч и отразил 20 из 23 бросков. Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев начал игру, был заменен после четвертой пропущенной шайбы, но вернулся на лед в третьем периоде. У него 21 сэйв после 26 бросков.

«Тампа-Бэй» набрала 20 очков и остается на шестом месте в Атлантическом дивизионе. У «Рейнджерс» 18 очков и шестое место в Столичном дивизионе.

В следующих матчах 16 ноября «Тампа-Бэй» примет «Виннипег», а «Рейнджерс» сыграют в гостях с «Флоридой».

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«Тампа-Бэй» – «Рейнджерс» – 9:3 (4:1, 4:0, 1:2)

Голы: Шенн (Кучеров), 3. Киллорн (Кучеров), 6 (бол), 40 (бол). Кучеров, 7 (бол). Палат, 7. Стэмкос (Кучеров), 28 (бол). Марун, 31. Шаттенкирк, 35. Гурде (Сергачев), 53 (бол) – Крайдер (Панарин), 15. Хитил (Панарин), 43 (мен). Хитил (Бучневич), 56.

Вратари: Василевский (20/23) – Георгиев (21/26), Лундквист (15/19).