«Лос-Анджелес» победил «Детройт», Ковальчук остался в запасе

«Лос-Анджелес» выиграл у «Детройта» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Главный тренер «королей» Тодд Маклеллан во второй игре подряд оставил в запасе форварда Илью Ковальчука.
Лучшим игроком матча был признан нападающий Алекс Иафалло, забросивший победную шайбу в овертайме.
«Лос-Анджелес» набрал 15 очков и ушел с последнего места в лиге, оставаясь при этом последним в Западной конференции. «Детройт» набрал 16 очков и идет седьмым в Атлантическом дивизионе.
В следующих матчах 16 ноября «Лос-Анджелес» примет «Вегас», а «Детройт» сыграет в гостях с «Сан-Хосе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» – «Детройт» – 3:2 OT (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Копитар, 6. Кемпе, 59. Иафалло, 61 – Бертуцци, 25, 43.
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