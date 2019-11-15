Владимир Крикунов: Бочаров нас подтащил, и все встало на свои места

Главный тренер «Динамо» (Москва) Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Барысом» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «ВТБ Арене» в Москве.
– После двух поражений, повели быстро в счете, но потом начали проигрывать, – приводит слова Крикунова официальный сайт клуба. – Появился какой-то мандраж, но хорошо, что все в итоге победили. (Иван) Бочаров нас подтащил, и все встало на свои места.
– За последние два матча огромное количество ошибок в обороне…
– Согласен, но думаю, что это связано с нагрузками игровыми. (Егор) Зайцев пять матчей за восемь дней сыграл. Это очень тяжело.
Голкипер Иван Бочаров, заменивший Александра Еременко после двух пропущенных шайб, отразил все 26 бросков.
«Динамо» выиграло после двух поражений подряд и до двух очков сократило отставание от «Витязя», занимающего третье место в Западной конференции. В следующем матче 16 ноября бело-голубые сыграют дома с «Сибирью».
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