Андрей Скабелка: Могли взять два очка, могли – ноль, а взяли – одно «Барыс» проиграл в овертайме московскому «Динамо».

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» (2:3 OT) на «ВТБ Арене» в Москве.

«Обоюдоострая игра, где могли взять ноль очков, могли два, но в итоге взяли одно, – приводит слова Скабелки официальный сайт «Динамо». – Качество игры оставляет желать лучшего. Готовимся к следующей игре».

Голы у «Барыса» в первом периоде забили защитник Леонид Метальников и форвард Никита Михайлис.

«Барыс» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. Команда набрала 33 очка и поднялась на четвертое место в Восточной конференции.

В следующем матче 19 ноября «Барыс» сыграет с «Автомобилистом» в Нур-Султане.