Тимур Билялов – о рекорде КХЛ: Самое трудное – справится, когда остается 20 минут до рекорда Голкипер «Ак Барса» не пропускал 316 минут 9 секунд.

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:1) на «Татнефть Арене» в Казани прокомментировал свой рекорд лиги по продолжительности сухой серии.

24-летний российский вратарь не пропускал на протяжении 316 минут и 9 секунд, обновив достижение чеха Иржи Трвая, который, выступая в сезоне-2003/2004 за «Ладу», провел серию из 305 минут 56 секунд без пропущенных шайб.

– Самое трудное – справится с этим, когда тебе остается 20 минут до рекорда, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Билялова. – Ребята что-то говорят, все это лезет в голову, но стараешься как-то забыться – и это не помогает (смеется).

− Вас поздравили уже после второго периода или после матча?

− Заря (Зарипов) спросил, побил рекорд или нет? Я сказал, что побил. В перерыве между периодами не поздравляли, только сейчас после игры.

В нынешнем сезоне Билялов одержал девять побед в 13 матчах (их них шесть – «на ноль»), отразил 96,6 процента бросков при коэффициенте надежности 0,8 гола за игру.