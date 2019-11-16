«Коламбус» победил «Сент-Луис», Гавриков забросил первую шайбу в НХЛ Российский защитник провел свой 18-й матч в сезоне.

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«Коламбус» выиграл у «Сент-Луиса» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Счет в матче на десятой минуте открыл защитник «голубых жакетов» Владислав Гавриков, для которого этот гол стал первым в НХЛ.

23-летний российский защитник перешел в «Коламбус» по ходу плей-офф прошлого сезона. В нынешнем регулярном чемпионате он провел 18 матчей и до этого отметился только одной результативной передачей.

А лучшим игроком матча был признан Пьер-Люк Дюбуа, сравнявший счет в третьем периоде.

«Коламбус» набрал 18 очков и занимает шестое место в Столичном дивизионе. «Сент-Луис» с 29 очками по-прежнему лидирует во всей Западной конференции.

В следующих матчах 16 ноября «Сент-Луис» примет «Анахайм», а 19 ноября «Коламбус» сыграет дома с «Монреалем».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Сент-Луис» – 3:2 OT (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Гавриков, 10. Дюбуа, 43. Веренски, 64 (бол) – Макикерн, 20. Шенн, 30 (бол).