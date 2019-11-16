Евгений Малкин: Вратарь «Нью-Джерси» сыграл здорово, но у нас было так много шансов - Советский спорт
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16 ноября 2019 11:46ХоккейЛипкин Антон

Евгений Малкин: Вратарь «Нью-Джерси» сыграл здорово, но у нас было так много шансов

«Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение в гостях от «Нью-Джерси» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Одного гола недостаточно, – приводит слова 33-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Да, их вратарь (Маккензи Блэквуд) сыграл здорово, но у нас было так много шансов. Ладно, надо сохранять оптимизм и постараться забить побольше в следующей игре».

Отметим, что Малкин провел на льду 21 минуту 6 секунд и завершил игру с показателем полезности «–1», не отметившись результативными действиями.

В следующем матче 16 ноября «Питтсбург» сыграет дома с «Торонто».

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