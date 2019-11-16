Евгений Малкин: Вратарь «Нью-Джерси» сыграл здорово, но у нас было так много шансов

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение в гостях от «Нью-Джерси» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Одного гола недостаточно, – приводит слова 33-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Да, их вратарь (Маккензи Блэквуд) сыграл здорово, но у нас было так много шансов. Ладно, надо сохранять оптимизм и постараться забить побольше в следующей игре».
Отметим, что Малкин провел на льду 21 минуту 6 секунд и завершил игру с показателем полезности «–1», не отметившись результативными действиями.
В следующем матче 16 ноября «Питтсбург» сыграет дома с «Торонто».
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