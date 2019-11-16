Арман Царукян: Ждем Овечкина в UFC - Советский спорт
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16 ноября 2019 18:30Хоккей

Арман Царукян: Ждем Овечкина в UFC

Российский боец UFC Арман Царукян считает, что у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина могло бы получиться проявить себя в MMA.

- При желании, конечно, получилось бы. Овечкину было бы немного тяжелее, ведь в большинстве своем в ММА идут боксеры и борцы, а не хоккеисты. Но профессиональный спортсмен везде может адаптироваться, так что ждем Александра в UFC, - цитирует Царукяна RT.

Добавим, что в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ на счету Овечкина 24 (14+10) очков. Всего в НХЛ российский нападающий «Кэпиталз» провел 1105 матчей, в которых забросил 672 шайбы и сделал 563 результативные передачи.

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