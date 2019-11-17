Айкел признан первой звездой игрового дня в НХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 ноября 2019 09:46Хоккей

Айкел признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий «Баффало» Джек Айкел, забросивший четыре шайбы в матче с «Оттавой» (4:2), признан первой звездной игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Второй звездой стал капитан «Колорадо» Нэтан Маккиннон, набравший 3 (2+1) очка в матче против «Ванкувера».

Третьей звездой признан форвард «Анахайма» Дерек Грант, оформивший хет-трик в матче с «Сент-Луисом» (4:1).

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени Дмитрий Малышко: Результаты говорят о том, что я на верном пути Никита Поршнев: Тренеры говорят, что это еще не оптимальная форма
Борис Майоров: Ковальчук пригодится «Авангарду» Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 14.11.2019 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Роберто Мартинес: Играть на таком стадионе - счастье Тренер сборной Бельгии ответил на вопросы журналистов после победного матча в Санкт-Петербурге. 16.11.2019 22:34 Футбол Яременко Николай
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового турнира АТР Надаль взял верх над Циципасом и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТР Берреттини завершил Итоговый турнир АТР победой над Тимом
Разгромили по-братски. Дуэт бельгийцев разгромил Россию Команда Станислава Черчесова в Петербурге за тайм получила три мяча от Эдена Азара и его брата Торгана и не смогла навязать Бельгии борьбу за первое место в отборочной группе к Евро-2020. 16.11.2019 21:58 Футбол Мощенко Захар
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
У Трусовой – 4х4, Самарин и Алиев идут ва-банк. Что в заявках на Гран-при России В пятницу в Москве стартует турнир серии Гран-при. Уже прошли жеребьевки и стали известны заявки фигуристов: кто какие элементы планирует исполнять. 15.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев
Есть «Большой шлем»! Россия точно заберет все золото московского Гран-при Александр Самарин и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым уже стали победителями турнира. А в женском и парном катании преимущество наших слишком велико. 16.11.2019 17:55 Фигурное катание Тигай Лев
«Знарка из «Спартака» заберут в СКА? Ну и вопросы у вас!» Что говорили участники московского дерби ЦСКА – «Спартак». 12.11.2019 23:30 Хоккей Кузютина Елена
Новости
10:00 Футбол Александр Бубнов: Бельгийцы играли относительно в свою силу лишь в первом тайме
09:46 Хоккей Айкел признан первой звездой игрового дня в НХЛ
09:36 Хоккей Шайба и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Айлендерс»
09:29 Хоккей «Колорадо» в овертайме обыграл «Ванкувер», Задоров отметился голевой передачей
09:21 Хоккей Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Торонто»
09:13 Хоккей Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» взять верх над «Монреалем»
09:06 Хоккей Две шайбы Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Рейнджерс»
23:56 Футбол Станислав Черчесов: Я бы не назвал матч с Бельгией экспериментом
23:43 Футбол Рашид Рахимов: Не вижу ничего страшного в поражении сборной Бельгии
23:29 Футбол Станислав Черчесов: Получили определенный опыт, поняли, что нам необходимо усиливать
23:16 Футбол Далер Кузяев: Хотели побороться за первую строчку, но не получилось
22:54 Футбол Зелимхан Бакаев: Поражение от Бельгии не станет для нас ударом
22:41 Футбол Артем Дзюба: Бельгийцы указали нам на наши ошибки
22:22 Формула-1 Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии
22:17 Хоккей «Авангард» по буллитам вырвал победу у минского «Динамо»
22:09 Футбол Александр Медведев: Интереса в приобретении Миранчуков у «Зенита» нет
21:52 Футбол Россия - Бельгия (1:4). Как это было
21:52 Футбол Сборная России крупно проиграла команде Бельгии в отборочном матче Евро-2020
21:40 Футбол Россия – Бельгия. Джикия сократил счет в матче
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array