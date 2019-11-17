Айкел признан первой звездой игрового дня в НХЛ Нападающий «Баффало» Джек Айкел, забросивший четыре шайбы в матче с «Оттавой» (4:2), признан первой звездной игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Загрузка... Второй звездой стал капитан «Колорадо» Нэтан Маккиннон, набравший 3 (2+1) очка в матче против «Ванкувера». Третьей звездой признан форвард «Анахайма» Дерек Грант, оформивший хет-трик в матче с «Сент-Луисом» (4:1).