«Вегас» забил шесть безответных голов «Калгари» - Советский спорт
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18 ноября 2019 09:20ХоккейЛипкин Антон

«Вегас» забил шесть безответных голов «Калгари»

«Огоньки» не забивают больше 130 минут.

«Вегас» одержал сухую победу над «Калгари» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан голкипер «золотых рыцарей» Марк-Андре Флери, отразивший 34 броска. 34-летний канадец сыграл «на ноль» во второй раз в сезоне и в 58-й за карьеру в НХЛ.

«Вегас» прервал серию из пяти поражений подряд, набрал 23 очка, догнал «Калгари» и поднялся на второе место в зоне wild card Западной конференции.

«Огоньки», которые не забивают уже 130 минут 3 секунды, опустились на пятое место в Тихоокеанском дивизионе.

В следующих матчах 19 ноября «Вегас» примет «Торонто», а «Калгари» – «Колорадо».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Вегас» – «Торонто» – 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)
Голы: Карлссон, 11, 58. Штястны, 30. Пачиоретти, 49. Икин, 55. Стоун, 56 (бол).

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