Коршков забросил восьмую шайбу в сезоне

Форвард «Торонто Марлис» Егор Коршков помог своей команде победить «Техас Старз» (4:3) в матче регулярного чемпионата АХЛ.
23-летний российский нападающий сравнял счет на 11-й секунде второго периода. Одним из его ассистентов стал латвийский защитник Кристиан Рубинс.
Теперь у Коршкова, который забил в каждом из первых пяти матчей сезона, восемь заброшенных шайб в 15 играх. По этому показателю он занимает 20-е место среди всех игроков лиги. Всего у него 11 (8+3) очков.
Напомним, воспитанник «Локомотива» отправился в Северную Америку по окончании прошлого сезона в КХЛ и в мае успел провести девять матчей в плей-офф Кубка Колдера.
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