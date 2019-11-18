Коршков забросил восьмую шайбу в сезоне Форвард «Торонто Марлис» отличился в матче с «Техасом».

Форвард «Торонто Марлис» Егор Коршков помог своей команде победить «Техас Старз» (4:3) в матче регулярного чемпионата АХЛ.

23-летний российский нападающий сравнял счет на 11-й секунде второго периода. Одним из его ассистентов стал латвийский защитник Кристиан Рубинс.

Теперь у Коршкова, который забил в каждом из первых пяти матчей сезона, восемь заброшенных шайб в 15 играх. По этому показателю он занимает 20-е место среди всех игроков лиги. Всего у него 11 (8+3) очков.

Напомним, воспитанник «Локомотива» отправился в Северную Америку по окончании прошлого сезона в КХЛ и в мае успел провести девять матчей в плей-офф Кубка Колдера.