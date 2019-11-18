Джонатан Юбердо: Когда вижу Баркова, сразу думаю, чтобы отдать ему пас, но иногда это не лучшая идея Канадец рассчитывает сделать себя более универсальным игроком.

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Форвард «Флориды» Джонатан Юбердо рассказал о своем взаимодействии с Александром Барковым и желании разнообразить свою игру.

«Когда я вижу Баркова на другой стороне, то сразу думаю, что стоит отдать ему шайбу, – приводит слова 26-летнего канадца официальный сайт лиги. – Но иногда это не лучшая идея.

Порой лучше подумать и сделать выбор, чтобы в твоей игре появилось новое измерение. Если вратарь и защитник не будут знать, что ты собираешься делать, будет больше пользы.

Это я и пытаюсь делать. Больше бросать и зарабатывать больше качественных шансов, что усилит мой хоккей».

В нынешнем регулярном чемпионате Юбердо набрал 27 (9+18) очков в 20 матчах. При этом прошлый сезон стал для нападающего самым результативным за карьеру в НХЛ – в 82 матчах на его счету было 92 (30+62) очка.