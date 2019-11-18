Фанаты «Трактора» объявили бойкот домашних матчей клуба «Трактор» занимает последнее место в Восточной конференции.

Загрузка...

Болельщики «Трактора» из фанатского движения «Сектор A» написали открытое письмо президенту клуба Алексею Текслеру.

В своем обращении фанаты призвали руководителя клуба отправить в отставку генерального директора Бориса Видгофа, проверить факты по комплектованию команды игроками преимущественно одного агента Юрия Николаева, обратить внимание на бесплатную раздачу пригласительных билетов на домашние матчи.

Также, по мнению болельщиков, необходимо снять с нового тренерского штаба задачу по выходу команды в плей-офф и назначить на должность директора и генерального менеджера управленцев, которые имеют результативный опыт в КХЛ. При этом «Сектор A» объявил о бессрочном бойкоте домашних матчей «Трактора», который закончится с уходом «непрофессиональных управленцев».

Вот и официальная позиция фанатов по нынешней ситуации в клубе. pic.twitter.com/J1OFtdCkyo — Челябинский хоккей (@traktor1947) November 18, 2019

Отметим, что «Трактор» проиграл шесть из последних семи матчей и с 22 очками после 30 игр занимает последнее место в Восточной конференции.

Команда начинала сезон под руководством Петериса Скудры, которого 3 ноября сменил Владимир Юрзинов-младший.

В следующем матче 19 ноября «Трактор» сыграет дома с «Йокеритом».