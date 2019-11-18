Фанаты «Трактора» объявили бойкот домашних матчей клуба

Болельщики «Трактора» из фанатского движения «Сектор A» написали открытое письмо президенту клуба Алексею Текслеру.
В своем обращении фанаты призвали руководителя клуба отправить в отставку генерального директора Бориса Видгофа, проверить факты по комплектованию команды игроками преимущественно одного агента Юрия Николаева, обратить внимание на бесплатную раздачу пригласительных билетов на домашние матчи.
Также, по мнению болельщиков, необходимо снять с нового тренерского штаба задачу по выходу команды в плей-офф и назначить на должность директора и генерального менеджера управленцев, которые имеют результативный опыт в КХЛ. При этом «Сектор A» объявил о бессрочном бойкоте домашних матчей «Трактора», который закончится с уходом «непрофессиональных управленцев».
Отметим, что «Трактор» проиграл шесть из последних семи матчей и с 22 очками после 30 игр занимает последнее место в Восточной конференции.
Команда начинала сезон под руководством Петериса Скудры, которого 3 ноября сменил Владимир Юрзинов-младший.
В следующем матче 19 ноября «Трактор» сыграет дома с «Йокеритом».
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Медведева – первая! И больше ничего говорить не надо На московском этапе Гран-при после короткой программы лидирует двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Сегодня она оставила позади даже Александру Трусову. 15.11.2019 21:13 Фигурное катание Тигай Лев Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав Сергей Шахрай: Радует, что к Медведевой возвращается прежняя уверенность Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении наших фигуристов на этапе Гран-при в Москве. 17.11.2019 10:04 Фигурное катание Волохов Юрий Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:20 Фигурное катание Тигай Лев Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав