Билялов, Галенюк и Ландер признаны лучшими игроками недели

КХЛ определила лучших игроков десятой недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.
Лучшим вратарем вторую неделю подряд стал Тимур Билялов из «Ак Барса». 24-летний вратарь выиграл оба матча, в которых пропустил одну шайбу. Билялов отразил 97,62 процента при коэффициенте надежности 0,5 гола за игру. В матче с «Трактором» Билялов установил рекорд по продолжительности сухой серии в чемпионатах России (316 минут 9 секунд).
Лучшим защитником назван Данила Галенюк из СКА. 19-летний игрок обороны набрал 3 (1+2) очка в трех победных для команды гостевых матчах и добился показателя полезности «+5». На его счету также четыре силовых приема. Отметим, что на прошлой неделе Галенюк стал лучшим новичком.
Лучшим форвардом выбран Антон Ландер из «Локомотива». 28-летний швед помог команде выиграть три матча и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «+5». Также Ландер провел семь силовых приемов.
Лучшим новичком признан форвард СКА Кирилл Марченко. 19-летний нападающий забросил две шайбы в трех играх. Гол в ворота «Амура» стал для нападающего первым в КХЛ, а в ворота «Куньлунь Ред Стар» – победным в матче. В среднем за игру он проводил на льду 9 минут 57 секунд.
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