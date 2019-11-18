Билялов, Галенюк и Ландер признаны лучшими игроками недели Марченко стал лучшим новичком.

КХЛ определила лучших игроков десятой недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем вторую неделю подряд стал Тимур Билялов из «Ак Барса». 24-летний вратарь выиграл оба матча, в которых пропустил одну шайбу. Билялов отразил 97,62 процента при коэффициенте надежности 0,5 гола за игру. В матче с «Трактором» Билялов установил рекорд по продолжительности сухой серии в чемпионатах России (316 минут 9 секунд).

Лучшим защитником назван Данила Галенюк из СКА. 19-летний игрок обороны набрал 3 (1+2) очка в трех победных для команды гостевых матчах и добился показателя полезности «+5». На его счету также четыре силовых приема. Отметим, что на прошлой неделе Галенюк стал лучшим новичком.

Лучшим форвардом выбран Антон Ландер из «Локомотива». 28-летний швед помог команде выиграть три матча и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «+5». Также Ландер провел семь силовых приемов.

Лучшим новичком признан форвард СКА Кирилл Марченко. 19-летний нападающий забросил две шайбы в трех играх. Гол в ворота «Амура» стал для нападающего первым в КХЛ, а в ворота «Куньлунь Ред Стар» – победным в матче. В среднем за игру он проводил на льду 9 минут 57 секунд.