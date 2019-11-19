«Вашингтон» победил «Анахайм», у Овечкина 15-й гол в сезоне Карлсон продлил личную результативную серию до семи матчей.

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«Вашингтон» нанес поражение «Анахайму» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Лучшим игроком был признан голкипер «столичных» Брэйден Холтби, отразивший 32 броска.

Капитан «столичных» Александр Овечкин реализовал большинство в начале второго периода. Эта шайба стала для 34-летнего российского нападающего 15-й в сезоне, что позволяет ему занимать третье место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата после Давида Пастрняка из «Бостона» (17) и Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (16).

Еще один российский форвард – Евгений Кузнецов – отметился результативной передачей. Отметим, что защитник «Вашингтона» Джон Карлсон продлил личную результативную серию до семи матчей, дважды ассистировав партнерам. Теперь на его счету 34 (8+26) очка в 23 матчах, и он идет третьим среди лучших бомбардиров сезона.

«Вашингтон» набрал 36 очков и продолжает лидировать во всей лиге. У «Анахайма» 22 очка и шестое место в Тихоокеанском дивизионе.

В следующих матчах 20 ноября «Вашингтон» сыграет в гостях с «Рейнджерс», а 21 ноября «Анахайм» – с «Флоридой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Анахайм» – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Голы: Паник, 1. Овечкин, 27 (бол). Стивенсон, 40. Врана, 46. Уилсон, 59 – Стил, 54 (бол). Делорье, 59.