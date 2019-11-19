«Аризона» всухую победила «Лос-Анджелес», Ковальчук не играл «Короли» прервали серию из трех побед.

«Лос-Анджелес» потерпел поражение от «Аризоны» (0:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Лучшим игроком был признан голкипер «койотов» Антти Раанта. 30-летний финн отразил 31 бросок и впервые в сезоне сыграл «на ноль».

Отметим, что четвертый матч подряд пропустил форвард «королей» Илья Ковальчук. У «Аризоны» не сыграл защитник Илья Любушкин.

«Лос-Анджелес» прервал серию из трех побед подряд и с 17 очками остается на последнем месте в Тихоокеанском дивизионе. У «Аризоны» 28 очков и второе место в дивизионе.

В следующих матчах 21 ноября «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон», а «Аризона» – «Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» – «Лос-Анджелес» – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Гарланд, 4. Степан, 15 (бол). Чикран, 31 (бол).