Завгородний пропустит до трех месяцев и не сыграет на молодежном чемпионате мира Форвард набрал пять очков в двух матчах суперсерии.

Форвард молодежной сборной России Дмитрий Завгородний из-за травмы пропустит чемпионат мира в Чехии.

19-летний нападающий, выступающий в QMJHL за «Римуски», получил перелом ключицы в матче регулярного чемпионата с «Шавиниганом» (6:4). Как сообщает официальный сайт клуба, Завгородний выбыл на срок от восьми до 12 недель.

В нынешнем сезоне у воспитанника «Авангарда» 43 (16+27) очка в 23 матчах. В ноябре Завгородний набрал 5 (3+2) очков за молодежную сборную России в двух матчах суперсерии со сборной QMJHL.

На драфте 2018 года Завгородний был выбран «Калгари» в седьмом раунде под общим 198-м номером.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце (Чехия).