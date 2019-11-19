Завгородний пропустит до трех месяцев и не сыграет на молодежном чемпионате мира

Форвард молодежной сборной России Дмитрий Завгородний из-за травмы пропустит чемпионат мира в Чехии.
19-летний нападающий, выступающий в QMJHL за «Римуски», получил перелом ключицы в матче регулярного чемпионата с «Шавиниганом» (6:4). Как сообщает официальный сайт клуба, Завгородний выбыл на срок от восьми до 12 недель.
В нынешнем сезоне у воспитанника «Авангарда» 43 (16+27) очка в 23 матчах. В ноябре Завгородний набрал 5 (3+2) очков за молодежную сборную России в двух матчах суперсерии со сборной QMJHL.
На драфте 2018 года Завгородний был выбран «Калгари» в седьмом раунде под общим 198-м номером.
Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце (Чехия).
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