«Амур» победил «Магнитку» - Советский спорт
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19 ноября 2019 17:39ХоккейЛипкин Антон

«Амур» победил «Магнитку»

«Амур» выиграл второй матч после четырех поражений подряд.

«Амур» выиграл у «Металлурга» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

У победителей отличились Денис Голубев, Игорь Руденков и Михал Йордан. В составе «Магнитки» дубль оформил Николай Кулемин.

«Амур» выиграл второй матч после четырех поражений подряд и с 26 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции. У «Металлурга» 33 очка и пятое место.

В следующих матчах 21 ноября «Металлург» сыграет в гостях с «Адмиралом», а 22 ноября «Амур» – с «Салаватом Юлаевом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Голы: Голубев, 19 (бол). Руденков, 25 (бол). Йордан, 40 – Кулемин, 14, 29.

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