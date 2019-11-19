«Амур» победил «Магнитку» «Амур» выиграл второй матч после четырех поражений подряд.

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«Амур» выиграл у «Металлурга» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

У победителей отличились Денис Голубев, Игорь Руденков и Михал Йордан. В составе «Магнитки» дубль оформил Николай Кулемин.

«Амур» выиграл второй матч после четырех поражений подряд и с 26 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции. У «Металлурга» 33 очка и пятое место.

В следующих матчах 21 ноября «Металлург» сыграет в гостях с «Адмиралом», а 22 ноября «Амур» – с «Салаватом Юлаевом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Голубев, 19 (бол). Руденков, 25 (бол). Йордан, 40 – Кулемин, 14, 29.