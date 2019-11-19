Илья Воробьев: «Амур» забил в большинстве, а мы – нет «Металлург» проиграл в Хабаровске в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Амур» с победой, – сказал Воробьев на пресс-конференции. – Как минимум «пять на пять» мы наиграли больше, чем на ноль очков. Разница была «большинство – меньшинство». «Амур» забил, а мы пропустили и не забили свое большинство».

Напомним, в составе «Магнитки» дубль сделал форвард Николай Кулемин. У «Металлурга» осталось 33 очка и пятое место в Восточной конференции.

В следующем матче 21 ноября команда сыграет в гостях с «Адмиралом».