Александр Гулявцев: Благодарен ребятам, что отоборонялись «Амур» выиграл у Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:2) на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«У нас игра не очень клеилась, – сказал Гулявцев на пресс-конференции. – Особенно в третьем периоде при счете 3:2 мы практически только оборонялись. Но я благодарен ребятам, что они отоборонялись, ловили шайбу на себя. (Марек) Лангхамер нас подтаскивал.

Победа, может быть, не очень яркая, но два очка в копилке – это главное для нас сегодня».

Голы у «Амура» на счету Дениса Голубева, Игоря Руденкова и Михала Йордана.

Команда выиграла второй матч после четырех поражений подряд и с 26 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

Следующим соперником «Амура» 22 ноября станет «Салават Юлаев». Матч пройдет в Уфе.