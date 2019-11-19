Крис Крамер: Объективно «Реал» – очень серьезный соперник «Химки» сыграют в гостях с «Реалом» в девятом туре регулярного чемпионата Евролиги.

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Защитник «Химок» Крис Крамер высказался о «Реале», с которым его команда сыграет в девятом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Объективно «Реал» – очень серьезный соперник, – приводит слова 31-летнего американца официальный сайт клуба. – В их составе много легенд европейского баскетбола, также это команда с хорошим тренером. Они особенно опасны дома. Мы посмотрели видео, и нужно понять, что мы можем сделать в защите и нападении, чтобы постараться выиграть».

Напомним, после восьми туров у «Химок» шесть побед и два поражения, у «Реала» на одну победу меньше.

Через день после матча с «Реалом» «Химки» также в Испании сыграют с «Валенсией».

Матч «Реал» – «Химки» пройдет 19 ноября в Мадриде. Начало игры – 23:00 (мск).