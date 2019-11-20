Первая шайба Каменева в сезоне помогла «Колорадо» победить «Калгари» «Флэймз» потерпели пятое поражение подряд.

Первая шайба в сезоне российского нападающего Владислава Каменева помогла «Колорадо» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ победить «Калгари» (3:2). Теперь на счету Каменева 4 (1+3) очка в десяти матчах текущего сезона.

Одним из ассистентов российского нападающего стал его соотечественник Валерий Ничушкин, набравший свое второе очко в сезоне (0+2) и прервавший 14-матчевую серию без набранных очков в регулярном чемпионате-2019/20. При этом серия Ничушкина без заброшенных шайб в НХЛ продолжилась и достигла 90 матчей.

Для «Колорадо» эта победа стала пятой в шести последних матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» – «Колорадо» – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Бураковски – 9 (Маккиннон, Макар), 3:21 – 0:1. Бураковски – 10 (Донской, Маккиннон), 18:25 – 0:2. Каменев – 1 (Комфер, Ничушкин), 33:15 0:3. Райан –4 (Лучич), 37:41 – 1:3. Манджапане – 4 (Кюлингтон, Монахэн), 55:44 – 2:3.