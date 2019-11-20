Первая шайба Каменева в сезоне помогла «Колорадо» победить «Калгари»

Первая шайба в сезоне российского нападающего Владислава Каменева помогла «Колорадо» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ победить «Калгари» (3:2). Теперь на счету Каменева 4 (1+3) очка в десяти матчах текущего сезона.
Одним из ассистентов российского нападающего стал его соотечественник Валерий Ничушкин, набравший свое второе очко в сезоне (0+2) и прервавший 14-матчевую серию без набранных очков в регулярном чемпионате-2019/20. При этом серия Ничушкина без заброшенных шайб в НХЛ продолжилась и достигла 90 матчей.
Для «Колорадо» эта победа стала пятой в шести последних матчах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» – «Колорадо» – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Голы: Бураковски – 9 (Маккиннон, Макар), 3:21 – 0:1. Бураковски – 10 (Донской, Маккиннон), 18:25 – 0:2. Каменев – 1 (Комфер, Ничушкин), 33:15 0:3. Райан –4 (Лучич), 37:41 – 1:3. Манджапане – 4 (Кюлингтон, Монахэн), 55:44 – 2:3.
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав 5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Китайцам – бояться. И вообще всем. Бойкова с Козловским покорили «Мегаспорт» В Москве завершился пятый этап Гран-при. Последнее, четвертое золото России принесли в парном катании молодые Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. 16.11.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев Уно – четвертый после трех наших. Стартовал московский этап Гран-при В российской столице начался турнир Гран-при. У мужчин после короткой программы лидирует Александр Самарин, у танцоров – Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым. 15.11.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:02 Теннис Мысин Николай Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий