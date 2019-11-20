Матч Россия – Финляндия снова пройдет на «Газпром Арене» В прошлом сезоне команды уже встречались на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.

Матч третьего тура «Кубка Первого канала» между Россией и Финляндией пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт ФХР.

Напомним, год назад команды также сыграли на футбольном стадионе в присутствии 71 381 зрителя, что позволило установить новый рекорд посещения хоккейных матчей в России. Предыдущее достижение было датировано 1957 годом, когда матч СССР – Швеция собрал 55 тысяч зрителей.

Отметим, что Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря. Первые два матча – со Швецией (12 декабря) и Чехией (14 декабря) – сборная России проведет на «ЦСКА Арене» в Москве.