Марио Кемпе близок к переходу в ЦСКА Швед вернется в КХЛ спустя два года.

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31-летний шведского сборной по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» Марио Кемпе в ближайшее время может перейти в московский ЦСКА. Об этом сообщает портал Hockeynews.se

Помимо ЦСКА, хоккеист получал предложения от омского «Авангарда» и санкт-петербургского СКА, но остановил свой выбор на московском клубе, в котором играют его соотечественники – 32-летний вратарь Ларс Юханссон и 28-летний защитник Клас Дальбек.

В общей сложности швед провел 70 матчей в НХЛ, забросив 6 шайб и отдав 7 результативных передач

Отметим, что Марио Кемпе уже выступал в КХЛ в составе подмосковного «Витязя» в период с 2014 по 2017 год, сыграв за команду 166 матчей и набрав 83 очка по системе «гол+пас»

За сборную Швеции Кемпе сыграл лишь четыре игры в рамках чемпионата мира 2019 года, на котором его команда заняла пятое место.