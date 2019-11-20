Владислав Каменев: Счастлив наконец-то забить, у меня было много шансов до этого Форвард «Колорадо» забросил первую шайбу в сезоне.

Форвард «Колорадо» Владислав Каменев после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:2) высказался о своем первом голе в сезоне.

«У меня было много шансов до этого, и я счастлив наконец-то забить», – приводит слова 23-летнего российского нападающего официальный сайт лиги.

Отметим, что в середине второго периода Каменев сделал счет 3:0 после комбинации с участием Валерия Ничушкина. Теперь на его счету 4 (1+3) очка в десяти матчах сезона. Всего за четыре года в НХЛ у Каменева 9 (3+6) очков в 38 матчах.

«Колорадо» набрал 28 очков в 21 матче и занимает второе место в Центральном дивизионе.