Владислав Каменев: Счастлив наконец-то забить, у меня было много шансов до этого

Форвард «Колорадо» Владислав Каменев после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:2) высказался о своем первом голе в сезоне.
«У меня было много шансов до этого, и я счастлив наконец-то забить», – приводит слова 23-летнего российского нападающего официальный сайт лиги.
Отметим, что в середине второго периода Каменев сделал счет 3:0 после комбинации с участием Валерия Ничушкина. Теперь на его счету 4 (1+3) очка в десяти матчах сезона. Всего за четыре года в НХЛ у Каменева 9 (3+6) очков в 38 матчах.
«Колорадо» набрал 28 очков в 21 матче и занимает второе место в Центральном дивизионе.
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