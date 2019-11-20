Йессе Виртанен: Понимаю, что болельщикам «Трактора» сейчас непросто «Трактор» потерпел пять поражений подряд.

Защитник «Трактора» Йессе Виртанен поделился впечатлениями от челябинских болельщиков.

«У нас очень хорошие болельщики, – приводит слова 28-летнего финна официальный сайт клуба. – Конечно, я понимаю, что им сейчас непросто, так как мы не побеждаем, мы их этим расстраиваем. В наших силах начать выигрывать и сделать болельщиков счастливее».

Отметим, что «Трактор» потерпел пять поражений подряд и занимает последнее место в Восточной конференции.

В понедельник болельщики «Трактора» из фанатского движения «Сектор A» написали открытое письмо президенту клуба Алексею Текслеру, в котором объявили о бессрочном бойкоте матчей команды.