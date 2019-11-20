Павел Буре: Матч с Финляндией на «Газпром Арене» станет отличной рекламой нашего хоккея Матч состоится 15 декабря в рамках российского этапа Евротура.

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Двукратный призер Олимпийских игр, финалист Кубка Стэнли в сезоне-1993/94 крайний нападающий Павел Буре прокомментировал информацию о том, что зимой этого года на стадионе «Газпром Арена» состоится «хоккейная классика» между Россией и Финляндией.

«Очень приятно, что такие встречи на большом и комфортном стадионе вновь состоятся. Когда на хоккей приходит более 70 тысяч человек, такое невозможно забыть – это остается надолго в твоей памяти. В прошлом году на такой же игре Кубка Первого канала был побит рекорд по количеству зрителей на хоккейном матче в нашей стране. Поэтому я уверен, что в этом году придет не меньше», – сказал Буре.

Напомним, что Федерация хоккея России подтвердила, что игра Кубка Первого канала пройдет 15 декабря на домашнем стадионе футбольного клуба «Зенит». Также на этой арене должен пройти матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА 19 декабря.