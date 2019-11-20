Александр Лукашенко – о хоккее: Обежите канадца, американца или россиянина – не давайте ему играть Лукашенко недоволен результатами в белорусском хоккее.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказалась о ситуации в отечественном хоккее.

«В хоккее не можете вы руками хорошо клюшку держать, обыгрывать – бегайте, – приводит слова Лукашенко официальный сайт главы государства. – Два раза обежите канадца, американца или россиянина – не давайте ему играть, вяжите его. Но не вяжут же.

Мы все время даем бой. А результат этого боя – поражение. Бой мы научились давать. (Дмитрий) Басков (гендиректор «Динамо» (Минск)) тоже в последней игре дал бой: пять секунд не смогли выдержать, удержать счет, пропустив позорную шайбу».

Отметим, что в субботу минское «Динамо» проиграло «Авангарду» (1:2 Б) в серии буллитов, упустив победу в основное время за 12 секунд до конца третьего периода.

«Динамо» набрало 23 очка в 28 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.