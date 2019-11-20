Никита Сошников – о матче с «Куньлунем»: Тяжелая победа, играли не очень хорошо Российский нападающий стал автором решающей шайбы.

Форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников высказался после победы над «Куньлунем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0).

«На самом деле, тяжелая победа, играли не очень хорошо. Но после выезда сил играть активно особенно не было, поэтому сегодня больше в обороне играли. Забили один гол и уже начали отсиживаться больше.

У меня, вообще, со сборной еще выезд был, подряд три недели. Сложные перелеты, прилетаешь в 6 утра… Но все в одинаковых условиях, надо как-то выбираться из этого.

Больше переживал за то, как команда плохо играла, проигрывала. Но сейчас будем делать шаги в правильном направлении.

Сейчас надо в себя приходить, перестраиваться обратно на наш часовой пояс, нормально выспаться. Провести полезно день завтра и уже готовиться к «Амуру», а потом и к игре с «Ак Барсом», – цитирует игрока клубная пресс-служба.