Андрей Николишин: Молодежный хоккей сильно коррумпирован Бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин – о том, что молодежная лига не способствует прогрессу молодых хоккеистов.

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- Проблема номер один заключается в том, что молодежный хоккей сильно коррумпирован. Не секрет, что во многие клубы можно попасть за деньги. Второй момент. За десять лет так и не определены основные принципы функционирования молодежной лиги. Вот вам пример. Скоро молодежный чемпионат мира. Составы сборных Канады и США на девяносто девять процентов будут сформированы из игроков местных молодежных лиг. А у нас главный тренер молодежки открыто заявляет, что хоккеисты из МХЛ не поедут на чемпионат мира, так как не соответствуют уровню турнира, - передает слова Николишина «РИА Новости».

Ранее Николишин поделился мнением о ситуации с российским нападающим «Лос-Анджелеса» Ильей Ковальчуком.