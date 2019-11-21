«Автомобилист» одолел «Авангард» в овертайме В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл в Балашихе «Авангард» со счетом 2:1.

60 минут «Автомобилисту» и «Авангарду» не хватило, и победитель матча был определен в овертайме. После передачи 41-летнего Павла Дацюка успех клуба из Екатеринбурга оформил Георгий Белоусов. Таким образом, «Автомобилист» прервал трехматчевую победную серию «Авангарда».

Оба клуба следующие матчи проведу дома. 23 ноября «ястребы» примут минское «Динамо», а 24-го в Екатеринбурге сыграет ЦСКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» – «Автомобилист» – 1:2 ОТ

Голы: Мэйсек (Доус, Голышев), 07:54 – 0:1; Шумаков (Кошелев), 51:45 – 1:1; Белоусов (Дацюк), 62:46 – 1:2.