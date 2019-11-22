Малкин обогнал Лафонтена, выйдя на 84-е место по очкам НХЛ Российский форвард набрал 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс».

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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поднялся на 84-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (3:4 OT) 33-летний российский нападающий забил гол и сделал результативную передачу. После этого на его счету стало 1015 (395+620) очков в 863 матчах, что позволило Малкину опередить американца Пэта Лафонтена, выступавшего в 1980-1990-х годах за «Айлендерс», «Баффало» и «Рейнджерс».

Чтобы догнать занимающего 83-е место Дэйла Хантера, Малкину необходимо набрать еще пять очков.

Отметим, что в 11 матчах нынешнего сезона на счету Малкина 13 (4+9) очков. В следующем матче в ночь на субботу «Питтсбург» сыграет дома с «Нью-Джерси».