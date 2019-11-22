Анатолий Голышев: С Троцем общаемся через скаутов

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев высказался о своем возможном отъезде в «Айлендерс».
– Я не проецирую на то, как, возможно, буду играть в «Айлендерс» или еще что-то. Я выступаю за «Автомобилист», – сказал 24-летний нападающий в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ».
– Вам главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц не присылает установки, как себя готовить по физике?
– Нет, он ничего не присылает. Мы общаемся через некоторых людей, через скаутов. Они постоянно со мной на связи. Подсказывают, мы разговариваем.
Отметим, что «Айлендерс» выбрали Голышева в четвертом раунде драфта 2016 года под общим 95-м номером. При этом контракт игрока с «Автомобилистом» рассчитан до 2023 года.
В нынешнем сезоне Голышев провел 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «–3» и 21 минуте штрафа.
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